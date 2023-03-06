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Медведева рассказала об эмоциях от участия в шоу «Маска»

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Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась эмоциями от участия в шоу «Маска».
Медведева рассказала об эмоциях от участия в шоу «Маска»
  • РИА Новости

«Не ожидали меня увидеть в шоу «Маска»? Это был очень интересный и весёлый для меня опыт. Буду очень скучать по своей любимой Шаурмичке. Каждый раз получала огромное удовольствие, выступая в этой маске. Спасибо программе и отдельное спасибо Юлии Сумачёвой за приглашение в проект», — написала Медведева в социальных сетях.

В выпуске от 5 марта члены жюри не смогли вычислить, кто был в костюме шаурмы. По их мнению, в нём выступала либо Алина Загитова, либо Татьяна Навка.

23-летняя Медведева не выступает на соревнованиях с 2020 года. Фигуристка является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также бронзовым призёром мирового первенства.

Ранее депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на выступление Медведевой в костюме шаурмы в шоу «Маска».

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