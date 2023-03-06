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Роднина отреагировала на выступление Медведевой в костюме шаурмы на шоу «Маска»

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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на выступление чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой в костюме шаурмы в шоу «Маска».
Роднина отреагировала на выступление Медведевой в костюме шаурмы на шоу «Маска»
  • РИА Новости

«Медведева очень активна в медиапространстве. Она замечательная, хорошая молодая женщина. Чем не нравится? Мне кажется, очень многое, что она делает, очень симпатично», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

В выпуске от 5 марта члены жюри не смогли вычислить, кто был в костюме шаурмы. В состав жюри входят Филипп Киркоров, Валерия, Алексей Воробьёв, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. По их мнению, в костюме шаурмы выступала либо Алина Загитова, либо Татьяна Навка.

23-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2020 года. Спортсменка является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также бронзовым призёром мирового первенства.

Ранее Медведева ответила, у кого ей было бы интересно взять интервью.

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