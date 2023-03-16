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Супруга Алвеса объявила о разводе с футболистом

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Джоана Санс, супруга бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса, объявила о разводе.
Супруга Алвеса объявила о разводе с футболистом
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  • © Jam Media /

«Я выбрала в спутники жизни человека, который в моих глазах был идеален. Он всегда был рядом, когда я больше всего в нём нуждалась. Мне так тяжело принять, что этот человек может разбить меня на тысячу кусочков. Я люблю его и всегда буду любить. Прощение приносит облегчение, поэтому я беру с собой волшебство и завершаю этот этап своей жизни, который начался 18.05.15», — написала Санс в соцсетях.

39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до двенадцати лет тюрьмы.

По информации El Periódico, в судебно-медицинских заключениях, которые были предъявлены следственному суду Барселоны, указывается, что остатки спермы, обнаруженные внутри тела жертвы, на полу туалета ночного клуба, где произошло предполагаемое изнасилование, и на одежде девушки, имеют один генетический профиль и все принадлежат Дани Алвесу.

Ранее Алвес, находящийся в заключении по делу об изнасиловании, рассказал, почему менял показания.

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