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Курбанов проведёт боксёрский поединок с Соро в марте

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Российский боксёр первого среднего веса Магомед Курбанов проведёт бой с французом Мишелем Соро.
Курбанов проведёт боксёрский поединок с Соро в марте
  • globallookpress.com
  • © Photoagency Interpress

Поединок состоится 6 мая в Екатеринбурге, сообщает «Матч ТВ».

В активе Курбанова 24 победы на профессиональном ринге (13 нокаутов). На счету Соро 35 побед (24 нокаута), три поражения и две ничьи.

Бойцы должны были встретиться летом 2019 года во Франции, но бой не состоялся из-за проблем с документами у Курбанова.

Ранее Всемирный боксёрский совет (WBC) обязал чемпиона мира в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева провести бой с британцем Каллумом Смитом.

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