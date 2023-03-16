Курбанов проведёт боксёрский поединок с Соро в марте

Российский боксёр первого среднего веса Магомед Курбанов проведёт бой с французом Мишелем Соро.

Поединок состоится 6 мая в Екатеринбурге, сообщает «Матч ТВ».

В активе Курбанова 24 победы на профессиональном ринге (13 нокаутов). На счету Соро 35 побед (24 нокаута), три поражения и две ничьи.

Бойцы должны были встретиться летом 2019 года во Франции, но бой не состоялся из-за проблем с документами у Курбанова.

Ранее Всемирный боксёрский совет (WBC) обязал чемпиона мира в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева провести бой с британцем Каллумом Смитом.