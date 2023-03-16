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Кержаков нашёл усиление для «Кармиотиссы» в России

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Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониус рассказал, что главный тренер команды Александр Кержаков обозначил свои трансферные цели.
Кержаков нашёл усиление для «Кармиотиссы» в России
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Там есть разные футболисты, в том числе из России. Сейчас Александр думает о сегодняшней игре, а трансферы мы с ним будем обсуждать в апреле. Хочу отметить, россиянин — огромный профессионал, который думает о результатах команды, поэтому для него очень важна сегодняшняя игра», — цитирует Антониуса Sport24.

Российский специалист 8 февраля возглавил кипрский клуб «Кармиотисса». В первом матче после назначения команда победила «Аполлон» (4:3), а с «Эносисом» сыграла вничью (1:1).

Напомним, что под руководством Кержакова «Пари НН» сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Он покинул пост тренера в июне 2022 года.

Ранее Антониус оценил успехи команды после назначения Александра Кержакова на пост главного тренера.

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