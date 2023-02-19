В «Кармиотиссе» верят, что при Кержакове команда станет боеспособной

Генеральный менеджер кипрского футбольного клуба «Кармиотисса» Антонис Антониус оценил успехи команды после назначения Александра Кержакова на пост главного тренера.

«Мы с нетерпением смотрим вперёд. Надеемся, что все наши цели будут выполнены, а наша команда станет боеспособной», — цитирует Антониуса «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что у Кержакова не было времени на то, чтобы поставить команде игру и тактику.

«Ничья в матче с «Эносисом» — хороший результат, ведь у нашего соперника всего на девять очков меньше в турнирной таблице», — заключил Антониус.

Российский специалист 8 февраля возглавил «Кармиотиссу». В первом матче после назначения команда победила «Аполлон» (4:3), а с «Эносисом» сыграла вничью (1:1).

«Кармиотисса» с 27 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра.

Напомним, что под руководством Кержакова «Пари НН» сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Он покинул пост тренера в июне 2022 года.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал информацию о том, что Александр Кержаков возглавил кипрский клуб «Кармиотисса».





