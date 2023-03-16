Медведев высказался о ситуации с отказом украинки Цуренко играть с Соболенко из-за панической атаки

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о решении украинки Леси Цуренко сняться с матча с белоруской Ариной Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе (США) из-за панической атаки.

«Прежде всего, мне определённо жаль всех украинских игроков. Ситуацию с Цуренко я подробно не знаю. Это вопрос для неё и, может быть, немного для Соболенко.

Если говорить о топ-игроках, конечно, на нас лежит ответственность. Всё зависит от того, как каждый человек в отдельности справится с этим. Всегда говорил, что я за мир во всём мире, и, честно говоря, это всё, что я могу сказать», — приводит слова Медведева Sportskeeda.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) украинка должна была сыграть с белоруской Ариной Соболенко. Но спортсменка снялась с соревнований из-за панической атаки, вызванной после разговора с руководством WTA. В организации поддерживают участие россиян и белорусов.

Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков отреагировал на высказывание украинки Леси Цуренко в адрес российских спортсменов.