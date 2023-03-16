Узнать больше

Российские волонтёры будут работать на Олимпийских играх в Париже

Короткая ссылка
В оргкомитете Игр 2024 года в Париже сообщили, что волонтёры из России будут привлечены для работы на летней Олимпиаде.
Российские волонтёры будут работать на Олимпийских играх в Париже
  • AP
  • © Francois Mori

«Нет никаких рекомендаций для российских заявителей. Программа открыта для всех до тех пор, пока они соответствуют всем критериям отбора», — цитирует РИА Новости представителя оргкомитета. 

Отмечается, что программа набора волонтёров откроется 22 марта, для работы привлекут около 45 тыс. желающих.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призыв британского правительства отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх является проявлением русофобии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить