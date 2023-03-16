Российские волонтёры будут работать на Олимпийских играх в Париже

В оргкомитете Игр 2024 года в Париже сообщили, что волонтёры из России будут привлечены для работы на летней Олимпиаде.

«Нет никаких рекомендаций для российских заявителей. Программа открыта для всех до тех пор, пока они соответствуют всем критериям отбора», — цитирует РИА Новости представителя оргкомитета.

Отмечается, что программа набора волонтёров откроется 22 марта, для работы привлекут около 45 тыс. желающих.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призыв британского правительства отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх является проявлением русофобии.