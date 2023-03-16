Сербский журналист: Йоканович утёр нос богатому «Зениту», несмотря на некачественное судейство

Сербский журналист Зоран Ивкович выразил мнение о главном тренере московского «Динамо» Славише Йокановиче, чья команда выбила «Зенит» в четвертьфинале Кубка России («Путь регионов»).

«Славиша Йоканович, безусловно, один из лучших, а может быть, и лучший тренер в России на данный момент. Серб, несмотря на странное и некачественное судейство в этом матче, смог утереть нос богатому «Зениту» с дорогими игроками и тренером Семаком», — цитирует Ивковича Sport24.

Основное время встречи на стадионе «Газпром Арена» завершилось со счётом 1:1. Бело-голубые в серии пенальти оказались сильнее (5:4).

В составе петербургской команды автогол на свой счёт записал Александр Васютин на первой минуте, также мяч забил Зелимхан Бакаев на 36-й минуте.

Таким образом, подопечные Йокановича вышли в полуфинал КР «Путь регионов».

Ранее Йоканович прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов»).