Сербский журналист: Йоканович утёр нос богатому «Зениту», несмотря на некачественное судейство
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- © Simon Bellis/Sportimage
«Славиша Йоканович, безусловно, один из лучших, а может быть, и лучший тренер в России на данный момент. Серб, несмотря на странное и некачественное судейство в этом матче, смог утереть нос богатому «Зениту» с дорогими игроками и тренером Семаком», — цитирует Ивковича Sport24.
Основное время встречи на стадионе «Газпром Арена» завершилось со счётом 1:1. Бело-голубые в серии пенальти оказались сильнее (5:4).
В составе петербургской команды автогол на свой счёт записал Александр Васютин на первой минуте, также мяч забил Зелимхан Бакаев на 36-й минуте.
Таким образом, подопечные Йокановича вышли в полуфинал КР «Путь регионов».
Ранее Йоканович прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов»).