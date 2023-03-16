Йоканович: могли победить «Зенит» и в основное время, так что результат справедлив

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов»).

«Я доволен результатом и тем, что мы прошли в следующий раунд Кубка, победив такого сильного соперника. Могли выиграть и в основное время, так что считаю результат встречи справедливым», — цитирует Йокановича пресс-служба «Динамо».

Основное время встречи на стадионе «Газпром Арена» завершилось со счётом 1:1. Бело-голубые в серии пенальти оказались сильнее (5:4).

В составе петербургской команды автогол на свой счёт записал Александр Васютин на первой минуте, также мяч забил Зелимхан Бакаев на 36-й минуте.

Таким образом, подопечные Йокановича вышли в полуфинал КР «Путь регионов».

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Динамо» над «Зенитом».