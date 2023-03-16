Губерниев: можно только порадоваться за «Динамо» и огорчиться за «Зенит»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Динамо» над «Зенитом» в матче 1/4 финала Кубка России («Путь регионов»).

«Знаете, когда ты смотришь на магию «Зенита» и тебе кажется, что как будто смотришь в книгу — видишь фигу. А он смотрел повтор и тоже, наверное, фигу видел. Можно только порадоваться за «Динамо» и огорчиться за «Зенит», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Во втором тайме нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в штрафной площади соперника получил удар по икроножной мышце от полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк просмотрел видеоповтор, но нарушения правил не увидел.

Основное время встречи на стадионе «Газпром Арена» завершилось со счётом 1:1. Бело-голубые в серии пенальти оказались сильнее (5:4).

Ранее Тюкавин высказался об эпизоде с неназначенным пенальти.