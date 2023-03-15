Махачев назвал имя желаемого оппонента и дату своего возвращения

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев назвал имя следующего желаемого соперника и дату своего возвращения.

«Мы встречались с Даной Уайтом и Шоном Шелби. Они сказали, что хотят видеть меня в Абу-Даби. Думаю, Дариуш побьёт Чарльза Оливейру и станет моим следующим оппонентом», — цитирует Махачева YouTube-канал Weighing In.

Последний поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Махачев рассказал о желании завоевать ещё один титул в другой весовой категории.