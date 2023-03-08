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Махачев заявил, что хотел бы провести следующий бой в другой весовой категории

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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал о желании завоевать ещё один титул в другой весовой категории.
Махачев заявил, что хотел бы провести следующий бой в другой весовой категории
  • Gettyimages.ru

«Если будет такой вопрос и мне дадут право выбора, я бы 100% выбрал бой за титул в другой весовой категории. Хочу повторить те эмоции от завоевания титула в лёгком весе», — заявил Махачев в эфире канала «Матч ТВ».

Поединок между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер рассказал про отношение к Махачеву и о возможном поединке с ним.

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