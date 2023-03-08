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Чендлер высказался о возможном поединке с Махачевым

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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер рассказал про отношение к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Исламу Махачеву и о возможном поединке с ним.
Чендлер высказался о возможном поединке с Махачевым
  • Gettyimages.ru

«Я очень уважаю Ислама. Махачев в нужное время стал чемпионом, а мы не до конца были в нём уверены. Если вы поставите меня в октагон в любой точке мира против него, думаю, мои шансы победить чертовски хороши», — цитирует Чендлера MMA Junkie.

В 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter команда Чендлера будет противостоять группе ирландского бойца Конора Макгрегора. В финале шоу бойцы проведут поединок в лёгком весе.

Поединок между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Ранее Махачев обвинил Чендлера в намеренной сдаче поединка против соотечественника Дастина Порье.

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