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Махачев: Чендлер специально проиграл последний бой, чтобы подраться с Макгрегором

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Российский боец смешанных единоборств (MMA), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Ислам Махачев обвинил американца Майкла Чендлера в намеренной сдаче поединка против соотечественника Дастина Порье.
Махачев: Чендлер специально проиграл последний бой, чтобы подраться с Макгрегором
  • Gettyimages.ru

«Конор выбрал Майкла в качестве соперника. Чендлер специально проиграл последний бой, чтобы подраться с Макгрегором. Если бы он победил пару бойцов, этого поединка никогда не случилось бы. Майкл дерётся как сумасшедший, как будто он пришёл с улицы. Поэтому UFC делает этот бой», — приводит слова Махачева BT Sport.

В ноябре 2022 года Чендлер проиграл Порье удушающим приёмом в третьем раунде на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США). Его бой с Макгрегором состоится в третьей четверти 2023 года.

Ранее сообщалось, что украинский боксёр Василий Ломаченко сфотографировался с Махачевым на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.

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