В Испании заявили, что участие Украины в заявке на проведение ЧМ-2030 ещё возможно

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) опубликовала официальное заявление по совместной заявке Испании, Португалии и Марокко на проведение чемпионата мира 2030 года.

«Участие Украины в проекте будет осуществлено в нужное время, исходя из ситуации, в которой находится как страна, так и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павленко, который сейчас отстранён от должности», — говорится в заявлении RFEF на официальном сайте организации.

5 октября стало известно, что Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.

Как сообщает The Athletic, есть вероятность того, что Украина не сможет подготовиться к принятию турнира к 2030 году. Также существует неопределённость в руководстве Украинской футбольной ассоциации (УАФ).

Ранее сообщалось, что Украину исключили из совместной заявки Португалии и Испании на проведение чемпионата мира в 2030 году.