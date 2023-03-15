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Дьяков: Абаскаль даёт хороший результат, поэтому в Италию ему попасть проще

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Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков оценил перспективы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в чемпионате Италии по футболу.
Дьяков: Абаскаль даёт хороший результат, поэтому в Италию ему попасть проще
  • Gettyimages.ru

«Абаскаль вполне может работать в Серии А. Иностранный тренер — там он на слуху. Сейчас Гильермо даёт хороший результат, поэтому в Италию ему попасть проще, чем российским специалистам», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

«Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. Лидер — «Зенит» (45 очков). 13 февраля «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года. В июне 2022 года 33-летний испанец возглавил красно-белых после отставки итальянского специалиста Паоло Ваноли.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что Абаскаль находится в шорт-листе пяти клубов из Серии А.

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