Дьяков: Абаскаль даёт хороший результат, поэтому в Италию ему попасть проще

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков оценил перспективы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в чемпионате Италии по футболу.

«Абаскаль вполне может работать в Серии А. Иностранный тренер — там он на слуху. Сейчас Гильермо даёт хороший результат, поэтому в Италию ему попасть проще, чем российским специалистам», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

«Спартак» набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. Лидер — «Зенит» (45 очков). 13 февраля «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года. В июне 2022 года 33-летний испанец возглавил красно-белых после отставки итальянского специалиста Паоло Ваноли.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что Абаскаль находится в шорт-листе пяти клубов из Серии А.