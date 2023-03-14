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Гурцкая: знаю точно, что Абаскаль есть в списках пяти итальянских клубов

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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль находится в шорт-листе пяти клубов из Серии А.
Гурцкая: знаю точно, что Абаскаль есть в списках пяти итальянских клубов
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я знаю точно, что Абаскаль есть в списках пяти итальянских клубов. Он один из трёх кандидатов», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

13 февраля «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.

В июне 2022 года 33-летний испанец возглавил красно-белых после отставки итальянского специалиста Паоло Ваноли.

Ранее в «Спартаке» объяснили, почему решили обратиться в ЭСК РФС после матча с «Факелом».

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