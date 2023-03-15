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Тарханов считает, что Гончаренко ещё может получить шанс в топ-клубе

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов оценил работу белорусского специалиста Виктора Гончаренко в «Урале».
Тарханов считает, что Гончаренко ещё может получить шанс в топ-клубе
  • РИА Новости

«Естественно, в успехах «Урала» очень большая заслуга Гончаренко. Под управлением Виктора Михайловича екатеринбуржцы провели хорошую селекцию, взяли отличных футболистов, плюс много и качественно работали. Он ещё может снова получить шанс в топ-клубе, он пока молодой парень», — цитирует Тарханова Metaratings.

Гончаренко возглавил екатеринбургскую команду в августе 2022 года. На данный момент его подопечные с 25 очками занимают десятую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 

Встреча между «Спартаком» и «Уралом» на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:1. В составе красно-белых мяч забил Квинси Промес на 21-й минуте. У екатеринбургской команды отличился Юрий Железнов на 67-й. 

Ответный матч состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун похвалил Гончаренко после ничьей в первом матче Кубка России с красно-белыми.

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