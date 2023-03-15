Свищёв оценил включение синхронистки Ищенко в Зал славы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о включении пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Натальи Ищенко в Международный зал славы.

«Поздравляем Наталью Ищенко. Это признание заслуг наших спортсменок, нашего спорта, нашего синхронного плавания во главе с Татьяной Покровской. Эта ситуация показывает, что без России развитие мирового спорта невозможно», — цитирует Свищёва РИА Новости.

14 марта стало известно, что Ищенко будет включена в Международный зал славы плавания. Официальная церемония состоится 30 сентября в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США).

36-летняя Ищенко пять раз побеждала на Олимпийских играх. В её активе также 19 побед на чемпионатах мира и 12 золотых наград на европейских первенствах. Спортсменка завершила карьеру в 2017 году.

Международная федерация плавания (World Aquatics) отстранила россиян от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее Ольга Брусникина заявила, что надеется на допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.