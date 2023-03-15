Жамнов: усиление «Спартака» перед следующим сезоном КХЛ будет носить точечный характер

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о возможных будущих приобретениях столичного клуба.

«Надо усиливаться во всех линиях: и среди вратарей, и в обороне, и в атаке. Это не значит, что нужно поголовно менять всех — нужно точечное усиление», — цитирует Жамнова ТАСС.

«Спартак» в сезоне-2022/23 не сумел попасть в плей-офф. «Спартак» 14 марта объявил, что назначил Жамнова на пост главного тренера команды. Контракт специалиста с ФХР истекает в июне.

Ранее Жамнов допустил, что Илья Ковальчук может вернуться в «Спартак».

























