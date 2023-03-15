Жамнов допустил, что Ковальчук может вернуться в «Спартак»

Главный тренер сборной России по хоккею и «Спартака» Алексей Жамнов высказался о возможном приглашении в стан красно-белых генерального менеджера национальной команды Ильи Ковальчука.

«А почему нет? С ним и так руководство «Спартака» общается. Он всегда может вернуться. Но вы поймите правильно, об этом лучше разговаривать с Ильёй и с руководителями «Спартака». Никто ведь не знает окончательно, какие планы у Ильи, как он это всё видит», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

Ковальчук является воспитанником московского «Спартака», за который дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году.

Последней командой хоккеиста был омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина в 2021 году, после чего покинул команду.

Ранее в ФХР сообщили, что Жамнов не уведомил организацию о решении возглавить «Спартак».