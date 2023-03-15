В ФХР сообщили, что Жамнов не уведомил организацию о решении возглавить «Спартак»

В пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что главный тренер национальной команды Алексей Жамнов не уведомил организацию о решении возглавить «Спартак».

«Действующий контракт Жамнова с ФХР истекает 30 июня 2023 года. Жамнов не проинформировал ФХР о своём решении занять пост главного тренера «Спартака», о новом месте его трудоустройства ФХР узнала из сообщений на официальном сайте клуба», — приводит слова пресс-службы федерации «Матч ТВ».

14 марта Жамнов возглавил ХК «Спартак». Как сообщает «Чемпионат», контракт со специалистом заключён на два сезона.

Соглашение Жамнова с национальной командой истекает в июне. Он возглавляет команду с сентября 2021 года. Под руководством специалиста российская сборная завоевала серебро на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Жамнов рассказал, как планирует совмещать работу на двух постах.