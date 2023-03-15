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Латвийской теннисистке Остапенко вернули госфинансирование

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Министр образования и науки Латвии Анда Чакша рассказала о положительном исходе скандальной ситуации с теннисисткой Еленой Остапенко.
Латвийской теннисистке Остапенко вернули госфинансирование
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«Минобрнауки Латвии в сотрудничестве с НОК подготовило поправки к договору о государственной финансовой поддержке спортсменов олимпийской сборной Латвии. Сегодняшние поправки предусматривают предотвращение удержания льгот для упомянутых спортсменов и обеспечат полный объём финансирования», — цитирует Чакшу Sportacentrs.

Заключённый 15 февраля между Олимпийским комитетом Латвии и Министерством образования и науки договор о сотрудничестве предусматривал, что средства из государственного бюджета не будут выделяться спортсменам и спортивным работникам, если те участвуют в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами.

25-летння Остапенко является победительницей «Ролан Гаррос» 2017 года.

Ранее Остапенко высказалась о лишении её госфинансирования за участие в одних турнирах с россиянами.

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