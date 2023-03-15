Леклер потеряет десять мест на старте гонки Гран-при Саудовской Аравии

Пилот Ferrari Шарль Леклер потеряет десять позиций на старте гонки второго этапа чемпионата «Формулы-1».

25-летний монегаск получит штраф, сообщает пресс-служба итальянской конюшни.

Дело в том, что Ferrari по ходу первого этапа в Бахрейне дважды заменил на болиде Леклера накопитель энергии и блок управляющей электроники. Перед Гран-при Саудовской Аравии на болиде монегаска накопитель энергии и блок управляющей электроники будут заменены в третий раз, тогда как командам за сезон разрешено менять данные элементы без штрафных санкций лишь дважды.

Гран-при Саудовской Аравии пройдёт 17—19 марта на городской трассе в Джидде.

Ранее сообщалось, что Никита Мазепин сможет принять участие в «Формуле-1» и других гоночных сериях по решению Европейского суда.