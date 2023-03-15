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Леклер потеряет десять мест на старте гонки Гран-при Саудовской Аравии

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Пилот Ferrari Шарль Леклер потеряет десять позиций на старте гонки второго этапа чемпионата «Формулы-1».
Леклер потеряет десять мест на старте гонки Гран-при Саудовской Аравии
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25-летний монегаск получит штраф, сообщает пресс-служба итальянской конюшни.

Дело в том, что Ferrari по ходу первого этапа в Бахрейне дважды заменил на болиде Леклера накопитель энергии и блок управляющей электроники. Перед Гран-при Саудовской Аравии на болиде монегаска накопитель энергии и блок управляющей электроники будут заменены в третий раз, тогда как командам за сезон разрешено менять данные элементы без штрафных санкций лишь дважды.

Гран-при Саудовской Аравии пройдёт 17—19 марта на городской трассе в Джидде.

Ранее сообщалось, что Никита Мазепин сможет принять участие в «Формуле-1» и других гоночных сериях по решению Европейского суда.

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