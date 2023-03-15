Жамнов заявил, что хотел бы продолжить работу в сборной России по хоккею

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о своём назначении в московский «Спартак».

«График у сборной не такой плотный, его практически нет. Когда время подойдёт, вы всё узнаете по поводу сборной. У меня есть контракт, я бы хотел остаться работать в сборной», — цитирует Жамнова ТАСС.

Он дал понять, что обсудит с руководством Федерации хоккея России (ФХР) ситуацию с совмещением постов в сборной и «Спартаке».

«Мы на эту тему не разговаривали с федерацией: как контракт закончится, сядем и поговорим. Можно ведь всё совмещать, такая практика была и раньше», — заключил Жамнов.

«Спартак» 14 марта объявил, что назначил Жамнова на пост главного тренера команды. Контракт специалиста с ФХР истекает в июне.

Ранее Жамнов допустил, что Илья Ковальчук может вернуться в «Спартак».