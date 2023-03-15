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Александра Мостового не стали удалять из футбольного симулятора

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о своём сотрудничестве с создателями футбольного симулятора FIFA 24.
Александра Мостового не стали удалять из футбольного симулятора
  • РИА Новости

«У меня есть контракт с EA Sports. Он подписан на четыре года с опцией продления. Сейчас идёт второй год. Мы постоянно держим связь. Меня информируют, что всё нормально», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Он напомнил, что большую часть карьеры играл в зарубежных командах.

«Поэтому это тоже играет роль. Не боюсь ли, что моя карточка исчезнет из игры? Ясно, что мы все боимся. Ну а что. Мы ничего не можем сделать», — заключил экс-игрок испанской «Сельты».

В следующей версии игры FIFA не будет российских комментаторов.

С 2007 года к озвучке спортивного симулятора приглашались Василий Уткин, Юрий Розанов и Василий Соловьёв. С 2015 года комментаторами на русском языке являлись Генич и Георгий Черданцев.

Подразделение Electronic Arts EA Sports в марте 2022 года удалило все российские клубы и национальную сборную из своих компьютерных спортивных игр из-за обострения ситуации на Украине. В мае 2022 года игра сменила название с FIFA на EA Sports FC.

Ранее сообщалось, что модель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА.

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