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Генассамблея FISU не продлила срок полномочий Матыцина на посту главы организации

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Министр спорта Олег Матыцин сложил полномочия президента Международной федерации университетского спорта (FISU).
Генассамблея FISU не продлила срок полномочий Матыцина на посту главы организации
  • РИА Новости

«Проходившая сегодня внеочередная Генеральная ассамблея FISU большинством голосов приняла решение не продлевать полномочия исполкома и в том числе президента федерации Олега Матыцина до 2025 года», — цитирует представителя пресс-службы Российского студенческого спортивного союза (РССС) ТАСС.

Матыцин временно приостановил деятельность на посту президента FISU 23 марта 2021 года после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил высокопоставленным российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года.

Матыцин возглавил FISU в 2015 году, в 2019 году он был переизбран на второй срок, в январе 2020 года был назначен на пост министра спорта РФ.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предложении министра спорта РФ Олега Матыцина провести первые игры ШОС в России.

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