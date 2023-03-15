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ЭСК: Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Факелом»

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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) разобрала спорные эпизоды в матчах 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЭСК: Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Факелом»
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Судья правильно отменил взятие ворот команды «Факел» на 40-й минуте матча, сообщает пресс-служба РФС.

Уточняется, что решение ЭСК мотивировано тем, что действия Руслана Литвинова в единоборстве с Василием Черовым являлись наказуемыми по причине того, что у игрока не было стремления бороться за мяч.

Также члены комиссии пришли к выводу, что арбитр правильно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак» в концовке первого тайма.

«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» одержал победу со счётом 3:2. Главный арбитр матча Владислав Безбородов отменил гол нападающего красно-белых Александра Соболева. Второй мяч футболисты «Факела» забили с пенальти, который был назначен после применения VAR.

Столичный клуб с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Факел» (14) располагается на 14-й строчке.

Ранее в «Спартаке» объяснили, почему решили обратиться в ЭСК РФС после матча с «Факелом».

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