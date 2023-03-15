В следующей версии игры FIFA не будет российских комментаторов

Известный спортивный комментатор Константин Генич рассказал о следующей версии футбольного симулятора EA Sports.

«Мне написали из Electronic Arts, что больше не будет озвучки», — цитирует Генича Telegram-канал «Коммент.Шоу».

С 2007 года к озвучке спортивного симулятора приглашались Василий Уткин, Юрий Розанов и Василий Соловьёв. С 2015 года комментаторами на русском языке являлись Генич и Георгий Черданцев.

Подразделение Electronic Arts EA Sports в марте 2022 года удалило все российские клубы и национальную сборную из своих компьютерных спортивных игр из-за обострения ситуации на Украине. В мае 2022 года игра сменила название с FIFA на EA Sports FC.

Ранее сообщалось, что модель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА.