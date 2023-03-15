Барбоза: Миранчук способен заиграть в любом европейском клубе

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил игру Алексея Миранчука в составе «Торино» в чемпионате Италии по футболу сезона-2022/23.

«Миранчук сейчас проводит отличный сезон в Италии, он нашёл свою команду. Топовый футболист, способен играть в любом хорошем европейском чемпионате», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

По его мнению, в Италии нелегко играть, но хавбек сборной России продолжает доказывать свою состоятельность.

«Главное — ему доверяют, это важно для футболиста. Все им довольны, он показывает хороший футбол. Не зря Юрич хочет выкупить его у «Аталанты», — заключил Барбоза.

По информации СМИ, «Торино» может выкупить права на Миранчука у «Аталанты» за €12 млн.

Хавбек сборной России в 20 матчах чемпионата Италии забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

Ранее агент Миранчука рассказал, что между «Торино» и «Аталантой» ведутся переговоры о трансфере футболиста.