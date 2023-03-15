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Ибрагимович сыграет за сборную Швеции в отборочных матчах чемпионата Европы в конце марта

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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон сообщил, что нападающий Златан Ибрагимович вызван в состав национальной команды на отборочные матчи.
Ибрагимович сыграет за сборную Швеции в отборочных матчах чемпионата Европы в конце марта
  • Gettyimages.ru

«Он чувствует себя хорошо. Мы время от времени контактировали во время его травмы. Его личность и лидерские качества хороши даже вне поля», — сказал Андерссон на пресс-конференции.

41-летний футболист летом продлил соглашение с «Миланом». Он присоединился к команде в 2020 году и провёл за клуб 58 матчей, в которых забил 33 гола. 

Команда Швеции на отборочном турнире сыграет с Бельгией, Азербайджаном, Австрией и Эстонией. 

Ранее Ибрагимович анонсировал скорое возвращение на поле после тяжёлой травмы.

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