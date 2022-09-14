Ибрагимович: я не собираюсь завершать карьеру

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович анонсировал скорое возвращение на поле после тяжёлой травмы.

«Я скоро вернусь. Не собираюсь завершать карьеру. Я вернусь и не сдамся», — цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо.

40-летний футболист летом продлил соглашение с «Миланом». Он присоединился к команде в 2020 году и провёл за клуб 58 матчей, в которых забил 33 гола. Первый его приход в «Милан» датируется 2010 годом. Тогда игрок пробыл в команде два сезона.

Ранее сообщалось, что сыновья Ибрагимовича будут выступать за молодёжные команды «Милана».