Канчельскис: сына не берут на работу в Англии, так как отец играл за сборную России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что его сына не берут на работу в Англии из-за его выступлений за национальную команду.

«Все ополчились против русских. Произошла даже такая ситуация — сын Андрей ушёл из компании одной, ищет работу, и там ему сказали, что ваш папа играл за сборную России, поэтому шансов нет. Да и то, что он родился в Англии и у него английский паспорт, никого не волнует», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.

Канчельскис является заслуженным мастером спорта России, а также бывшим полузащитником национальной сборной. Футболист известен своим выступлением за английский «Манчестер Юнайтед», в составе которого провёл 123 матча и отметился 28 забитыми мячами. Свою тренерскую карьеру игрок начал с российской «Носты», которую возглавлял с 2007 по 2009 год. Последним клубом, в котором он работал на посту главного тренера, был узбекистанский «Навбахор» (2019—2020 годы).

Ранее Канчельскис заявил, что у него появились предложения по работе в Европе.