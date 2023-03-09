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Канчельскис заявил, что у него появились предложения по работе в Европе

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис рассказал о предложениях по тренерской работе.
Канчельскис заявил, что у него появились предложения по работе в Европе
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Сейчас есть ещё кое-какие варианты в Европе. Естественно, это элитные дивизионы в своих странах, но лиги не входят в топ-5. Не Англия, не Италия. Думаю, в ближайшее время будет какая-то ясность», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

По его словам, переговоры на Ближнем Востоке потихоньку двигаются.

«Вы же понимаете, что арабы никуда не торопятся. Как в «Кавказской пленнице» говорили: «Торопиться не надо», — добавил тренер.

Напомним, что Канчельскис давал понять, что имеет несколько вариантов продолжения карьеры — в ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре.

Ранее сообщалось, что Канчельскис раскритиковал судейство в РПЛ.



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