Канчельскис заявил, что у него появились предложения по работе в Европе

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис рассказал о предложениях по тренерской работе.

«Сейчас есть ещё кое-какие варианты в Европе. Естественно, это элитные дивизионы в своих странах, но лиги не входят в топ-5. Не Англия, не Италия. Думаю, в ближайшее время будет какая-то ясность», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

По его словам, переговоры на Ближнем Востоке потихоньку двигаются.

«Вы же понимаете, что арабы никуда не торопятся. Как в «Кавказской пленнице» говорили: «Торопиться не надо», — добавил тренер.

Напомним, что Канчельскис давал понять, что имеет несколько вариантов продолжения карьеры — в ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре.

Ранее сообщалось, что Канчельскис раскритиковал судейство в РПЛ.





