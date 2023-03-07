Канчельскис призвал российских арбитров проверить зрение

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Как появился ВАР, наше судейство стало безобразным! Раньше было намного лучше — да, ошибались, но ошибок было меньше. Если судья не видит, что игрок идёт прямой ногой в голеностоп, какой тогда он квалификации? У нас арбитры слепые, что ли? Пускай зрение идут проверять», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Он добавил, что отменил бы систему видеопомощи арбитрам и оставил бы только видеоповторы на фолы в штрафной площади. Ветеран также недоумевает, почему судьи боятся брать инициативу, а сразу бегут к монитору.

Ранее сообщалось, что арбитр Иван Сиденков отменил три гола в матче «Динамо» — «Крылья Советов».