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Канчельскис призвал российских арбитров проверить зрение

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Канчельскис призвал российских арбитров проверить зрение
  • РИА Новости

«Как появился ВАР, наше судейство стало безобразным! Раньше было намного лучше — да, ошибались, но ошибок было меньше. Если судья не видит, что игрок идёт прямой ногой в голеностоп, какой тогда он квалификации? У нас арбитры слепые, что ли? Пускай зрение идут проверять», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Он добавил, что отменил бы систему видеопомощи арбитрам и оставил бы только видеоповторы на фолы в штрафной площади. Ветеран также недоумевает, почему судьи боятся брать инициативу, а сразу бегут к монитору.

Ранее сообщалось, что арбитр Иван Сиденков отменил три гола в матче «Динамо» — «Крылья Советов».

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