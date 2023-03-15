Sport: ПСЖ предложит новый контракт Рамосу
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Как сообщает Sport.es, контракт испанского защитника с парижанами истекает ближайшим летом, и футболист имеет на руках предложение из американской лиги МЛС.
По информации источника, французский клуб планирует сделать Рамосу новое предложение о сотрудничестве.
Напомним, что Рамос перешёл в ПСЖ летом 2021 года. Он покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2005-го.
В нынешнем сезоне 36-летний испанец принял участие в 36 матчах команды во всех турнирах, забил два мяча и отдал результативную передачу. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Лионель Месси хочет принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.