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Sport: ПСЖ предложит новый контракт Рамосу

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Защитник ПСЖ Серхио Рамос может продолжить сотрудничество с французским клубом.
Sport: ПСЖ предложит новый контракт Рамосу
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Sport.es, контракт испанского защитника с парижанами истекает ближайшим летом, и футболист имеет на руках предложение из американской лиги МЛС. 

По информации источника, французский клуб планирует сделать Рамосу новое предложение о сотрудничестве.

Напомним, что Рамос перешёл в ПСЖ летом 2021 года. Он покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2005-го.

В нынешнем сезоне 36-летний испанец принял участие в 36 матчах команды во всех турнирах, забил два мяча и отдал результативную передачу. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Лионель Месси хочет принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

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