Источник: Месси намерен сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Нападающий ПСЖ Лионель Месси хочет принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

Как сообщает журналист Адриен Гренье в социальных сетях, аргентинец намерен сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, чтобы подготовиться к Кубку Америки 2024 года.

По информации источника, французский клуб сделал предложение Месси о продлении контракта.

Текущий контракт Месси с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач в 28 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что игрок основного состава ПСЖ отдыхал в клубе накануне ответного матча с «Баварией».