Узнать больше

Источник: Месси намерен сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Короткая ссылка
Нападающий ПСЖ Лионель Месси хочет принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.
Источник: Месси намерен сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Moscrop

Как сообщает журналист Адриен Гренье в социальных сетях, аргентинец намерен сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, чтобы подготовиться к Кубку Америки 2024 года.

По информации источника, французский клуб сделал предложение Месси о продлении контракта.

Текущий контракт Месси с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач в 28 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что игрок основного состава ПСЖ отдыхал в клубе накануне ответного матча с «Баварией».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить