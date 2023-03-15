Газзаев: Промес — сильный игрок, но пока не легенда «Спартака»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказал мнение, что нападающий «Спартака» Квинси Промес на данный момент не является легендой клуба.

«Я всегда говорил, что такие футболисты, как Промес, Малком и Клаудиньо, — украшение РПЛ. При этом легендами «Спартака» я могу назвать Романцева, Аленичева, Дасаева, Титова и так далее. Ну а Промес, да, сильный игрок, но пока не легенда. Он только на пути к этому званию», — цитирует Газзаева Sport24.

Нидерландский игрок отметился забитым мячом на 21-й минуте в матче 1/2 финала плей-офф Кубка России по футболу («Путь РПЛ») c «Уралом».

Таким образом, на счету Промеса 102 мяча. Чтобы догнать Егора Титова, необходимо оформить ещё три гола. На первом — Никита Симонян (159).

Нидерландец выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018—2021 годы).

Ранее Газзаев высказался о попадании голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в список лучших вратарей по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).