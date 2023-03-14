Газзаев: Акинфеев стоит в одном ряду с Яшиным

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о попадании голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в список лучших вратарей по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Акинфеев стоит в одном ряду с Яшиным. Игорь — великий вратарь. Плюс посмотрите, сколько он выиграл титулов — бронза Евро, Кубок УЕФА, большое количество побед в чемпионате России. Кроме того, Игорь — патриот и профессионал. Акинфеев — настоящая легенда», — цитирует Газзаева Sport24.

Он также подчеркнул, что остальным футболистам нужно брать пример с голкипера ЦСКА.

«Не думаю, что кто-то, кроме Яшина, достиг таких же результатов в советском и российском футболе», — добавил Газзаев.

10 марта стало известно, что Акинфеев и бывший голкипер столичного «Спартака» Ринат Дасаев попали в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS.

Итоговый список был составлен на основе результатов ежегодных рейтингов вратарей с момента создания IFFHS — с 1987 года. В рейтинг вошли голкиперы, попадавшие в топ-20. Таким образом, игрок, занявший первое место, получает 20 очков, второе — 19 очков, последнее — одно очко.

Акинфеев набрал 47 очков и занял 47-е место. Дасаев с 57 очками расположился на 37-й строчке.

Ранее сообщалось, что Акинфеев провёл 350-й сухой матч в карьере.