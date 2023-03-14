Газзаев: Акинфеев стоит в одном ряду с Яшиным
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«Акинфеев стоит в одном ряду с Яшиным. Игорь — великий вратарь. Плюс посмотрите, сколько он выиграл титулов — бронза Евро, Кубок УЕФА, большое количество побед в чемпионате России. Кроме того, Игорь — патриот и профессионал. Акинфеев — настоящая легенда», — цитирует Газзаева Sport24.
Он также подчеркнул, что остальным футболистам нужно брать пример с голкипера ЦСКА.
«Не думаю, что кто-то, кроме Яшина, достиг таких же результатов в советском и российском футболе», — добавил Газзаев.
10 марта стало известно, что Акинфеев и бывший голкипер столичного «Спартака» Ринат Дасаев попали в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS.
Итоговый список был составлен на основе результатов ежегодных рейтингов вратарей с момента создания IFFHS — с 1987 года. В рейтинг вошли голкиперы, попадавшие в топ-20. Таким образом, игрок, занявший первое место, получает 20 очков, второе — 19 очков, последнее — одно очко.
Акинфеев набрал 47 очков и занял 47-е место. Дасаев с 57 очками расположился на 37-й строчке.
Ранее сообщалось, что Акинфеев провёл 350-й сухой матч в карьере.