Биатлонистка Херрманн объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка, немецкая биатлонистка Дениз Херманн объявила о завершении спортивной карьеры.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня и всегда в меня верил. Без вас я не смогла бы ничего добиться. После 16 лет в лыжных гонках и семи лет в биатлоне пора начинать новую главу», — написала спортсменка в соцсетях.

Напомним, что 34-летняя биатлонистка выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Она также является двукратной чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что трёхкратная олимпийская чемпионка Марте Ройселанн завершает карьеру.