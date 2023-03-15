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Биатлонистка Херрманн объявила о завершении карьеры

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Олимпийская чемпионка, немецкая биатлонистка Дениз Херманн объявила о завершении спортивной карьеры.
Биатлонистка Херрманн объявила о завершении карьеры
  • Gettyimages.ru

«Спасибо всем, кто поддерживал меня и всегда в меня верил. Без вас я не смогла бы ничего добиться. После 16 лет в лыжных гонках и семи лет в биатлоне пора начинать новую главу», — написала спортсменка в соцсетях.

Напомним, что 34-летняя биатлонистка выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Она также является двукратной чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что трёхкратная олимпийская чемпионка Марте Ройселанн завершает карьеру.

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