СМИ: трёхкратная олимпийская чемпионка Ройселанн завершает карьеру

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону, норвежка Марте Олсбю-Ройселанн в скором времени завершит карьеру.

По информации норвежских СМИ, спортсменка выступит на этапе Кубка мира в Холменколлене, который станет для неё последним.

Девятый этап Кубка мира пройдёт с 16 по 19 марта в Холменколлене (Норвегия).

Напомним, что Ройселанн является трёхкратной олимпийской чемпионкой и 13-кратной чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде.