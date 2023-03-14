СМИ: трёхкратная олимпийская чемпионка Ройселанн завершает карьеру
- Gettyimages.ru
- © Christian Manzoni/NordicFocus
По информации норвежских СМИ, спортсменка выступит на этапе Кубка мира в Холменколлене, который станет для неё последним.
Девятый этап Кубка мира пройдёт с 16 по 19 марта в Холменколлене (Норвегия).
Напомним, что Ройселанн является трёхкратной олимпийской чемпионкой и 13-кратной чемпионкой мира.
Ранее сообщалось, что сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде.