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СМИ: трёхкратная олимпийская чемпионка Ройселанн завершает карьеру

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону, норвежка Марте Олсбю-Ройселанн в скором времени завершит карьеру.
СМИ: трёхкратная олимпийская чемпионка Ройселанн завершает карьеру
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Manzoni/NordicFocus

По информации норвежских СМИ, спортсменка выступит на этапе Кубка мира в Холменколлене, который станет для неё последним.

Девятый этап Кубка мира пройдёт с 16 по 19 марта в Холменколлене (Норвегия). 

Напомним, что Ройселанн является трёхкратной олимпийской чемпионкой и 13-кратной чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

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