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В протоколе «Крыльев» играют Сычевой, Писарский и Писарский (Сычевой)

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Журналисты в заявке «Крыльев Советов» нашли ошибку в связи со сменой фамилии нападающего Владимира Писарского.
В протоколе «Крыльев» играют Сычевой, Писарский и Писарский (Сычевой)
  • РИА Новости

По информации «Спорт-Экспресс», в составе самарского клуба под девятым номером на поле выходят Владимир Сычевой, Владимир Писарский (Сычевой) и Владимир Писарский.

В заявке «Крыльев Советов» на сайте РПЛ игрок значится как Сычевой. В протоколах кубковых матчей самарцев в 2023-м и «Оренбурга» в 2022-м на сайте РФС нападающий записан как Писарский (Сычевой).

Контракт с «Крыльями Советов» подписал Владимир Сычевой. С большой долей вероятности футболист носит эту же фамилию в паспорте. В электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) фамилия, имя и отчество должны соответствовать паспортным данным, а псевдоним пишется в скобках. При этом игрок выходит на поле в футболке с фамилией Писарский.

Ранее Владимир Писарский высказался о своей результативности после возобновления чемпионата.

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