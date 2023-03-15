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Зоммер купил 700 кг шоколада де Лигту, но груз не разрешили передать «Баварии»

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Вратарь «Баварии» Ян Зоммер сделал необычный подарок защитнику мюнхенского клуба Маттейсу де Лигту.
Зоммер купил 700 кг шоколада де Лигту, но груз не разрешили передать «Баварии»
  • globallookpress.com
  • © Frank Hoermann / SVEN SIMON

Голкипер отправил в Мюнхен грузовик с 700 кг шоколадных плиток швейцарского производителя Kagi. Но за 10 минут до прибытия оказалось, что груз нельзя передать официально «Баварии».

Сладости будут переданы в мюнхенский филиал благотворительной организации «Тафель».

Напомним, что Зоммер пообещал 700 кг шоколада своему одноклубнику, если тот спасёт ворота команды в одном из моментов ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». В первом тайме игры де Лигт вытащил мяч с ленточки ворот после того, как ошибся Зоммер. «Бавария» обыграла парижский клуб с общим счётом 3:0 и вышла в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что игрок основного состава ПСЖ отдыхал в клубе накануне ответного матча с «Баварией».

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