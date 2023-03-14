Физиев заявил, что Яну не стоит задумываться об уходе из UFC из-за неудачных выступлений
«Да не, я думаю, из UFC точно не надо уходить. Вы что, думаете, он в Bellator получит больше денег, чем в UFC? Это второй номер проиграл третьему номеру! И его уже списывают. Вы серьёзно?! Как можно списывать человека в таком положении?» — цитирует Физиева Sport24.
Главный поединок на турнире UFC Fight Night 221 с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.
Для Яна это третье поражение подряд. Грузинский боец довёл серию побед до девяти поединков.
Ранее Физиев сообщил, что Ян получил две травмы, когда готовился к поединку с Двалишвили.