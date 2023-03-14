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Физиев заявил, что Яну не стоит задумываться об уходе из UFC из-за неудачных выступлений

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Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев высказал мнение, что Петру Яну не стоит задумываться о переходе в другой промоушен на фоне неудачных выступлений.

«Да не, я думаю, из UFC точно не надо уходить. Вы что, думаете, он в Bellator получит больше денег, чем в UFC? Это второй номер проиграл третьему номеру! И его уже списывают. Вы серьёзно?! Как можно списывать человека в таком положении?» — цитирует Физиева Sport24.

Главный поединок на турнире UFC Fight Night 221 с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили продлился пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.

Для Яна это третье поражение подряд. Грузинский боец довёл серию побед до девяти поединков.

Ранее Физиев сообщил, что Ян получил две травмы, когда готовился к поединку с Двалишвили.

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