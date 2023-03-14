Физиев: у Яна были две серьёзные травмы по ходу подготовки к бою с Двалишвили
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger
«У Пети были две серьёзные травмы по ходу подготовки. Была травмирована нога, про вторую не хочу говорить. Захочет — сам расскажет. Мы же не будем говорить об этом, потому что все потом скажут, что мы оправдываемся. Вышел — подрался», — цитирует Физиева «Матч ТВ».
Он также подчеркнул, что Яну было целесообразнее отказаться от боя с Двалишвили.
«Но он решил всем праздник устроить, дать зрелище», — добавил Физиев.
Главный поединок на турнире UFC Fight Night 221 продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.
Для Яна это третье поражение подряд. Грузинский боец довёл серию побед до девяти поединков.
Ранее Двалишвили обошёл Яна и О'Мэлли в обновлённом рейтинге UFC.