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Физиев: у Яна были две серьёзные травмы по ходу подготовки к бою с Двалишвили

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Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев сообщил, что российский спортсмен Пётр Ян получил две травмы, когда готовился к поединку с грузином Мерабом Двалишвили.
Физиев: у Яна были две серьёзные травмы по ходу подготовки к бою с Двалишвили
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«У Пети были две серьёзные травмы по ходу подготовки. Была травмирована нога, про вторую не хочу говорить. Захочет — сам расскажет. Мы же не будем говорить об этом, потому что все потом скажут, что мы оправдываемся. Вышел — подрался», — цитирует Физиева «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что Яну было целесообразнее отказаться от боя с Двалишвили.

«Но он решил всем праздник устроить, дать зрелище», — добавил Физиев.

Главный поединок на турнире UFC Fight Night 221 продлился пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.

Для Яна это третье поражение подряд. Грузинский боец довёл серию побед до девяти поединков.

Ранее Двалишвили обошёл Яна и О'Мэлли в обновлённом рейтинге UFC.

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