Родионенко считает, что принадлежность к Украине повлияла на сокращение наказания Верняева

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на сокращение дисквалификации за мельдоний украинскому олимпийскому чемпиону Олегу Верняеву.

«Считаю решение о сокращении дисквалификации Верняева безобразием. Если он был наказан ошибочно, значит, его нужно оправдать. Я не сомневаюсь в том, что его принадлежность к Украине определённым образом повлияла на решение о сокращении наказания», — цитирует Родионенко ТАСС.

Срок дисквалификации гимнаста после решения суда истёк 5 ноября 2022 года. 29-летний атлет получил возможность отобраться на Олимпийские игры в Париже.

В послужном списке Верняева золото и серебро Игр-2016. Кроме того, он является чемпионом мира и четырёхкратным призёром мировых первенств, а также шестикратным чемпионом Европы и шестикратным призёром континентальных первенств.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало чемпионку Европы по вольной борьбе Валерию Чепсаракову.