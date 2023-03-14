Источник: Месси может перейти в Саудовскую Аравию, если будет зарабатывать больше Роналду

Нападающий Лионель Месси может перейти в футбольный чемпионат Саудовской Аравии.

Об этом сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, аргентинец может перейти в клуб из Саудовской Аравии, если будет зарабатывать больше, чем Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

Отмечается, что отец Месси попросил у клуба «Аль-Хиляль» €600 млн.

Зарплата Роналду в «Аль-Насре» составляет €200 млн в год без учёта бонусов.

Текущий контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач в 28 матчах за парижан.

Ранее бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о будущем нападающего ПСЖ Лионеля Месси.