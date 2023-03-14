Пике — о Месси: больше не осталось сомнений, что он лучший в истории

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о будущем нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

«Его будущее известно только ему самому. Выиграть чемпионат мира было его мечтой, и больше не осталось сомнений в том, что он лучший в истории. Что бы он ни решил, это его личное дело.

Он может остаться в Европе. Если он решит, что с него хватит, перейдёт в МЛС. Его возвращение в «Барселону» было бы очень хорошо для болельщиков. Но решение на 100% зависит от него самого», — приводит слова Пике Marca.

Текущий контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач в 28 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что аргентинец хочет принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.