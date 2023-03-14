Руководитель Haas — о расторжении контракта с Мазепиным: мы поступили правильно

Руководитель команды «Формулы-1» Haas Гюнтер Штайнер рассказал, как принимали решение о расторжении контракта с россиянином Никитой Мазепиным.

«Я обсудил вопрос со всем советом директоров. Нет нужды сообщать, что говорилось. Это было очевидно.

Мы не знали, что делать с Никитой в тот момент, потому что ты не хочешь разрушать карьеру молодого человека. Но через несколько недель, когда стало ясно, что это не остановится, мы решили, что он не может начать сезон с нами.

Ситуация возникла не по его вине, он оказался в ней из-за обстоятельств. Я считаю, мы поступили правильно. Санкции никого не удивили, так что, думаю, мы поступили правильно», — приводит слова Штайнера inews.co.uk.

Мазепин выступал за американскую команду «Формулы-1» Haas в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 контракт с российским гонщиком был расторгнут.

Ранее сообщалось, что Мазепин сможет принять участие в «Формуле-1» и других гоночных сериях по решению Европейского суда.